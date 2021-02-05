Zeki Çeler: "Açıklanan asgari ücret yasaya aykırıdır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafının terk ettiği ve toplantı tutanaklarını imzalamadığını açıkladığı komisyon toplantısının ardından; 4 bin 400 TL’lik yeni asgari ücreti ilan etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, konuyla ilgili Kıbrıs Postası TV’de İrfan Batun’un hazırlayıp sunduğu Ana Haber’e bağlanarak, değerlendirmede bulundu.

"YASAYA AYKIRI"

Bakanlığın duyurduğu yeni asgari ücretin yasaya aykırı olduğunu söyleyen Çeler, “Ücretin belirlenmesi için işveren tarafıyla hükümetin veya hükümetle işçi tarafın ya da üç kanadın birden anlaşması gerekirdi” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına işveren kesiminin katılmadığını, işçi tarafının da toplantıyı resmi olarak görmediğini anımsatan Çeler, “İşçi tarafı, rakamda anlaşamadıkları sürece resmiyete dökmeyeceklerini söylediğine göre, bugün bakanlığın belirlediği rakam resmi olarak işlenmiş tutunak haline gelememiştir, bu nedenle Bakanlar Kurulu’na götürülüp onaylatılamaz” ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK AÇIKLAMASI GAYRİ RESMİ"

Bakanlığın asgari ücreti duyurarak, gayri resmi bir açıklama yaptığını kaydeden Çeler, “Asgari ücreti en kötü ihtimalle Bakanlar Kurulu’ndan geçirirler. Konu mahkemelik olur veya bir sendika çıkıp rakama itiraz eder. Bakanlık masaya tekrar oturur, işveren ve işçi kesimi de oturamazsa asgari ücret hiç belirlenemez. Bu yaşananlar üzücüdür” diye konuştu.

“Çok kötü bir dönemden geçiyoruz, gelir elde edemiyoruz” diyen Çeler, ancak diğer taraftan bir yılı alkın süredir maaşını alamayan işçilerin, özel sektör çalışanlarının olduğunu söyledi. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için hükümet edenlerin yapacağı teşviklerin adil ve doğru yapması gerektiğini bildiren Çeler, İhtiyat Sandığı İstihdam Destek Merkezi Fonundaki 350 milyon TL’lik tutarın, harvurup harman savrulduğunu, adil olmayan yöntemle dağıtıldığını belirterek, “Şimdi o destek de yapılamıyor. Olay giderek kaosa dönüyor” dedi.

"İŞÇİYİ DE İŞVERENİ DE SAHİPSİZ BIRAKMAMAK LAZIM"

Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını aradığını ifade eden Çeler, “Sendikalar ile aram iyidir. Kendi bakanlık dönemimde asgari ücreti işçi tarafıyla anlaşarak geçirmiştim. Yapabileceğim bir şey varsa yardımcı olmak için bakanı da sendikayı da aradım. İnsanları bu kötü dönemde, gerek işçiyi gerek işvereni sahipsiz bırakmamak lazımdır” dedi.

Ekonomi çarklarının dönmesi için kamu ve özel sektörün birbirine ihtiyacı olduğunu belirten Çeler, "Özel sektör olmazsa vergi toplayıp kamuyu ödeyemezsiniz, kamuyu ödeyemezseniz ise özel sektörde harcayacak para bulamazsınız. 'Kamudan kesinti yapıp özele verin' gibi söylemlerde bulunulmaması gerekir" diyerek, hükümet edenlerin vergileri adil toplayıp, işçi ve işverene katkısı sağlaması gerektiğini, aksi takdirde iki kesimin de birbirine küfür edeceğini, bölünmüşlük yaratacağını ifade etti.

Çeler, asgari ücretin en kısa zamanda hakkaniyetle belirlenmesini temenni etti.