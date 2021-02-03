ZAYDER'den anlamlı yardım kampanyası: "Bu sese kulak ver!"

ZAYDER’den yapılan yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle bu yıl zor günler geçiren ailelerin acil bir şekilde hijyen malzemeleri, ilaç, gıda ve kışlık kıyafet ihtiyacı olduğu vurgulandı.

“İHTİYAÇLI AİLELER VE BİREYLER İÇİN YARDIMLARINIZI BEKLİYORUZ”

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği başkanı Rabia Özcömert, yardım kampanyası ile ilgili olarak “Derneğimize yoğun bir şekilde ihtiyaçlı ailelerden yardım çağrıları geliyor. Tüm gönüllü arkadaşlarımız ve hayırseverlerin desteği ile bu günleri en kısa sürede atlatmak için çabalıyoruz. Bazı ailelerin acil bir şekilde hijyen malzemeleri, ilaç, gıda ve kışlık kıyafet ihtiyacı var. Bu yardımları ulaştırmaya ara vermeden devam etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

kampanyaya destek olmak için banka hesap numaralarına, “www.zayder.org” web adresinden ulaşabileceği belirtildi. KKTCELL ve TELSİM faturalı hatlarından 10 yazarak 6474’e SMS göndererek 10 lira destekte bulunabiliyor.