Zatürre Aşısı 8 Merkezde Devreye Girdi

Zatürre Aşısı 8 Merkezde Devreye Girdi
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Sağlık Bakanlığı Pnömokok  Aşısı ile ilgili duyuruda bulundu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi

Bakanlığımızın risk gruplarına yönelik  pnömokok   aşı uygulaması   Bugünden  itibaren  sekiz  sağlık merkezinde uygulamaya girmiştir.

Bu merkezler,Lefkoşa  Trenyolu polikliniği   ,Güzelyurt Sağlık Merkezi,Lapta Sağlık Merkezi,İskele Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi,Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Serdarlı Sağlık Merkezi  ve Akdoğan Sağlık Merkezi'dir.

Aşı uygulanacak  risk grupları şunlardır:

1-65  yaş ve üzeri kişiler

2-Kronik Böbrek Yetmezliği

3- Nefrotik sendrom

4-Kronik Kalp Hastalığı  

4--Lösemi

-Lenfoma

-Hodgkin hastalığı

-Multipl myelom

- Kanser Hastaları

-Solid organTransplantasyonu

-İmmünsupresif tedavi

Konjenital ya da kazanılmış

immünyetmezlik

HIV enfeksiyonu

 -Fonksiyonel ya da anatomik  aspleni(thalesemi hastaları)

- BOS kaçağı  

-Kohlear implantı

Kronik Akciğer Hastalığı    

-Şeker Hastalığı olanlar

-Alkolizm

-Kronik Karaciğer Hastalığı

-Siroz

-Sigara içiciliği  olanlar

Kişiler  yukarıda belirtilen  merkezlere giderek pnömokok   zatürre aşısı yaptırabilecektir .

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