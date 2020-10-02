Zatürre Aşısı 8 Merkezde Devreye Girdi

Sağlık Bakanlığı Pnömokok Aşısı ile ilgili duyuruda bulundu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi

Bakanlığımızın risk gruplarına yönelik pnömokok aşı uygulaması Bugünden itibaren sekiz sağlık merkezinde uygulamaya girmiştir.

Bu merkezler,Lefkoşa Trenyolu polikliniği ,Güzelyurt Sağlık Merkezi,Lapta Sağlık Merkezi,İskele Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi,Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Serdarlı Sağlık Merkezi ve Akdoğan Sağlık Merkezi'dir.

Aşı uygulanacak risk grupları şunlardır:

1-65 yaş ve üzeri kişiler

2-Kronik Böbrek Yetmezliği

3- Nefrotik sendrom

4-Kronik Kalp Hastalığı

4--Lösemi

-Lenfoma

-Hodgkin hastalığı

-Multipl myelom

- Kanser Hastaları

-Solid organTransplantasyonu

-İmmünsupresif tedavi

Konjenital ya da kazanılmış

immünyetmezlik

HIV enfeksiyonu

-Fonksiyonel ya da anatomik aspleni(thalesemi hastaları)

- BOS kaçağı

-Kohlear implantı

Kronik Akciğer Hastalığı

-Şeker Hastalığı olanlar

-Alkolizm

-Kronik Karaciğer Hastalığı

-Siroz

-Sigara içiciliği olanlar

Kişiler yukarıda belirtilen merkezlere giderek pnömokok zatürre aşısı yaptırabilecektir .