Zaroğlu ve Arıklı arasındaki ipler iyice gerildi

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Erhan Arıklı’nın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşıma cevap verdi.



YDP’den istifaların gündeme geldiği bugünlerde Arıklı’nın sosyal medyadan İlçe Başkanlarına yaptığı çağrıda “Bir kaç yüz üyenin istifası bizi sadece üzer. Yıl sonuna kadar üye sayımızı 12.500 e çıkarıp YDP’yi en fazla üyeye sahip parti haline getireceksiniz.” açıklamasına Zaroğlu’dan cevap geldi.

Zaroğlu yaptığı paylaşımda Sarah Bernhardt’tan alıntı yaparak;

“Efendi

Senin bu yıl sonuna kadar 12.500 üye üç günde 3800 imza işine benzemesin?

Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur; ikinci defa aldatırsa bilin ki suç sizindir.” açıklamasında buludu.

3800 ÜYE TARTIŞMASI NASIL ÇIKMIŞTI?

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 11 Nisan’daki kurultaya adaylık başvurusu sonrası;

“Tüzük gereği genel başkanlığa müracaat için 150 imza ile başvuru yapılması gerekirken değerli dava arkadaşlarım 3 günde 3800 imza topladılar. Şu anda da bu 3800 imza ile de seçimi bitirmiş sayılıyoruz. Birkaç gün daha olsa bu imza da 5000’e kadar çıkardı. Bertan Zaroğlu adaylıktan çekilsin” açıklaması yapmıştı.

ZAROĞLU DA YANIT VERMİŞTİ

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu da başvurusunda Arıklı’nın rakam açıklamasına yanıt olarak. Arıklı’nın 3800 oy alması durumunda, kendisinin daha fazla oy alsa bile başkanlığı Arıklı’ya bırakacağını açıklamış Arıklı’nın 2800 oyu bile bulamayacağını belirtmişti

ARIKLI AÇIKLADIĞI RAKAMDAN DÜŞÜK OY ALDI

Gerçekleşen Kurultay sonucunda Arıklı 2 bin oy almıştı.