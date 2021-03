Zaroğlu: “Sadece Belirli Bir Grup Değil, YDP Üyesi 9 Bin 400 Kişi Benim Yol Arkadaşımdir”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, Parti Genel Başkanının çeşitli atamalar için söylediği “Yol arkadaşlarımla birlikte yürüyeceğim” söylemini eleştirerek, YDP’ye mensup 9 Bin 400 üyenin tümünün kendisinin yol arkadaşı olduğunu söyledi.

Zaroğlu, Kanal T Televizyonunda yayınlanan Deniz Gürgöze’nin sunduğu Bakış Açısı programında soruları yanıtladı.

Ev karantinası sistemine geçilmesi kararını geç alınmış bir karar olarak yorumlayan Zaroğlu, pandemi sürecinde alınan kararların anlık alınmaması gerektiğini kaydetti.

Geçmişte atılması gereken adımların atılmaması yüzünden şu anda sorun ve sıkıntılar ile uğraşıldığını belirten Bertan Zaroğlu, bugün de zaafiyet gösterilen ve alınması gereken bazı kararların ceremesinin daha sonra çekileceğine dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet’inin ev karantinasını çok daha önce alarak sistematik bir şekilde işlediğini söyleyen Bertan Zaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ev karantinasının çok geç alınmış bir karar olarak değerlendirdi.

Zaroğlu, yurtdışından bilet fiyatlarının faiş fiyatta olduğunu, bununla birlikte elektronik bileklerin ücretli olması ile birlikte vatandaşlara ekonomik olarak daha fazla yük olacağına dikkat çekti.

Bertan Zaroğlu, ülkede şu anda memurun maaşı ile ekonomik çarkların döndüğünü ifade ederek yaz aylarının yaklaşması ile yurtdışından gelişlerin artacak olması sonucu ekonomik canlılığın daha da yükselebileceğini kaydetti.

“FEDERASYON TEZİ ARTIK BİTTİ”

Bertan Zaroğlu, Kıbrıslı Türklerin ortak Cumhuriyette egemenliği çalınmış olmasına karşın, 50 yıl süren müzakerelerde federasyon temelinde çözüm için uğraş verdiğini anımsattı.

Annan Planında “evet” demesine rağmen cezalandırılanın Türk tarafı olduğunu kaydeden Zaroğlu, Crans Montana’da da Türk tarafının fedakarlık yaptığını, ancak buna rağmen masadan kalkanın Rum tarafı olduğunu kaydetti.

“Gelinen noktada iki eşit egemen devlet haricinde konuşulacak başka bir seçenek kalmamıştır” diyen Zaroğlu, federasyon tezinin artık bittiğini söyledi.

Zaroğlu, Genel Başkan Arıklı ile fikir ayrılıklarının aslında çok önceleri başladığını ifade ederek ortada bir yanlış görmesi halinde bunu her zaman dile getirdiğini kaydetti.

Kendilerinden umut bekleyen ve ülkenin kronikleşmiş sorunları karşısında kendilerinden bir şeyler bekleyen bir taban varken parti içerisindeki fikirsel ayrılıkları dışarıya çok fazla yansıtmadıklarına değinen Zaroğlu: “Şahsen bu konuda çok fedakarlık yaptım. Her zaman esasımız Yeniden Doğuş Partisi’nin bir yerlere gelmesiydi ve bunu da başardık” dedi.

“PARTİ İÇERİSİNDE BİR ÇEMBER ÇİZİLDİ, O ÇEMBERDE BİZ YOKUZ”

Gelinen süreçte özellikle adaylığını da açıklamasıyla parti içerisinde bir çember çizilmeye çalışıldığını ve kendisini bu çemberin dışında tutmaya çalıştıklarını belirten Bertan Zaroğlu, adaylığını açıkladığı andan itibaren sürekli olarak Arıklı ve yakınındaki bazı isimler tarafından eleştirildiğini ve zaman zaman hakarete varan söylemler yapıldığını ifade etti.

Siyasette yol arkadaşlığının önemine değinen Zaroğlu, yol arkadaşlığının bir birine sahip çıkmak olduğunu, “İki adım ileri bir adım geri” mantığıyla hiçbir zaman hareket etmediğini vurgulayarak yapılan bir çok tutarsız söyleme karşın, kendisinin her zaman sözlerini tartarak konuştuğunu ve sözlerinin de her zaman arkasında olduğunu söyledi.

Arıklı tarafından Genel Başkan Yardımcılarının görevden alındığını anımsatan Zaroğlu, buna gerekçe olarak “Kendi yol arkadaşlarım ile yürüyeceğim” dediğini belirten Zaroğlu, Arıklı’nın kendisine yakın olmayanları yol arkadaşı olarak göremediğini kaydetti.

Bertan Zaroğlu, YDP’nin 9 bin 400 üyesinin kendisinin yol arkadaşı olduğunu ifade ederken, kimseyi birbirinden ayırmadığını kaydetti.

Parti içerisindeki yaşanabilen sorunların dışarıya yansıtılmaması gerektiğinden söz eden Bertan Zaroğlu, Erhan Arıklı ve ona yakın olan bazı çevrelerin sürekli olarak yaptıkları yorum ve zaman zaman zaman hakarete varan söylemlerin YDP’ye büyük zarar verdiğini ifade etti.

“YDP KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİLDİR”

Genel Başkan Erhan Arıklı’nın bu tutumunun parti tabanını ayrıştırdığını kaydeden Bertan Zaroğlu, “Başta Erhan Arıklı’nın ve etrafındaki aile bireyleri şunu anlamaldır. Bu parti kimsenin babasının malı değildir. Bu parti ne Erhan Bey’in babasının malı ne de Bertan Zaroğlu’nun babasının malıdır” dedi.

Bu yaklaşım tarzı ile birlikte daha bir çok konunun partide aday olmaya kendisini yöneltiğini ifade eden Zaroğlu, YDP’de kendisinin başkanlığı ile birlikte yeni dönemde daha katılımcı, ortak akılla hareket edilen, kurumsallaşmış bir yapı öngördüklerini vurguladı.