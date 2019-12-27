Zaroğlu Polisin Kışlık Üniforma İhtiyacının Karşılanmamasını Eleştirdi

Zaroğlu Polisin Kışlık Üniforma İhtiyacının Karşılanmamasını Eleştirdi
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı, milletvekili Bertan Zaroğlu, kış mevsimi yaşandığı halde polis mensuplarının kışlık üniforma ihtiyacının karşılanmadığını belirterek bunu eleştirdi.

Polis Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı’na çağrı yapan Zaroğlu, “Polis Genel Müdürlüğü kışlık üniformaları polis mensuplarına vermek için neyi beklemektedir? Maliye Bakanlığının ve Polis Genel Müdürlüğünün bir an evvel polis mensuplarımızın kışlık kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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