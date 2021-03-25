Zaroğlu: Demokrasi sınavını çok iyi vermemiz gerekiyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Başkan adayı Bertan Zaroğlu, ekonomi ve sağlıkla ilgili sorunlar ile baş edilmeye çalışıldığı bir dönemde seçimin seslendirilmesinin “ülkeye zarar vereceğini” söyledi.

Yazılı açıklama yapan Zaroğlu, BRT’de 50+ programına katılarak soruları yanıtladığını aktararak, Türkiye’de dün yapılan Ak Parti’nin kongresinin hayırlı olmasını dileyerek, yapılan görev değişikliklerinin de KKTC’ye olumlu yansımaları olacağına inandığını kaydetti.

YDP’nin hükümete girmeyi çok tercih etmediğini, oluşacak bir hükümete dışardan destek verme gibi bir tavır içerisinde olduklarını, ancak diğer partilerin ortaya çıkan formüllerde bir uzlaşı sağlayamadığı için, ekonomi ve sağlık gibi alanlarda önemli gelişmeler ve kararların alınması gereken bir dönemde bu sorumluluğu üslendiklerini kaydetti.

“YENİ BİR HÜKÜMET KURULURSA ŞAHSİ FİKRİM DIŞARDAN DESTEK VERİLMELİ”

Hükümetin değişeceği yönündeki söylentilere yanıt veren Zaroğlu, talipli olanın hükümette yer alabileceğini, elbette ki bu duruma Genel Başkan Arıklı ve parti yetkili organlarının karar verebileceğini ancak kendi kişisel görüşünün böyle bir hükümet kurulursa dışardan destek verilmesi yönünde olduğunu ifade etti.

Bertan Zaroğlu, ülkede on binlerce işsizden bahsedildiği bir dönemde, devletin imkanlarının ortada olduğunu, böyle bir ortamda seçimin seslendirilmesinin ülkeye zarar vereceğini söyledi.

Kurultay sürecine girilirken tartışma ve çeşitli konuların medya önünde vuku bulmasını arzulamadığını ifade eden Zaroğlu, ancak gelinen noktada “haksız itham, eleştiri ve bazı kesimler tarafından hakarete varan söylemler” nedeniyle birçok konuya açıklık getirmeye çalıştığını söyledi.

“DEMOKRASİ SINAVINI ÇOK İYİ VERMEMİZ GEREKİYOR”

Gelinen süreçte aklıselim ile hareket edildiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Zaroğlu, ortada olanın bir demokrasi sınavı olduğunu ve bu sınavı çok iyi vermeleri gerektiğini vurguladı.

Bütün bunlara rağmen Arıklı’nın “Kaybedersem çeker giderim” söyleminin hala havada olduğunu ifade eden Zaroğlu, kurultayda partiyi yönetmek için bir diğer kişinin de talipli olmasının doğal olduğunu belirtti.

Arıklı’nın bugüne kadar ilk defa YDP içerisinde bir yarışa gireceğini, bundan önceki süreçlerde karışına aday çıkmadığını anımsatan Zaroğlu, bu tür demokratik yarışlara YDP’nin hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

“ARIKLI, İKİ KEZ BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İSTİFA ETTİ”

Zaroğlu, “Arıklı’nın iki defa başarısız olduğunu gerekçe göstererek istifa ettiğini; iki süreçte de yaptıkları girişimlerle başkanlığının devam etmesi yönünde sürecin ilerlediğini” belirtti.

Genel Başkan Arıklı’nın birçok söyleminin partiye zarar verdiğini savunan Zaroğlu, özellikle yapılan atamalar ve bazı bürokratlarla hala yola devam edilmesinin de tartışmalar yarattığını söyledi.

Birçok konuda tek başına karar verilmesi sonucu, parti içerisinde kırılma ve dağılmaların başarısızlığın göstergesi olduğunu iddia eden Zaroğlu, ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Parti tabanında yaşanan gerginliğin Arıklı’nın söylemlerinden kaynaklandığını iddia eden Zaroğlu, kendisinin her zaman gözbebeği olarak ifade ettiği YDP’nin birlik ve bütünlüğünden yana tavır ortaya koyduğunu söyledi.