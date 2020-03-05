Zaroğlu açıklama yaptı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun açıklamaları üzerine YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zaroğlu şu ifadeleri kullandı;

Sabıka kaydı hayli kabarık olan ve yapmış olduğu sapıkça tabir edilebilecek bir olay neticesinde Mahkeme huzuruna çıkartılan ve işlemiş olduğu bu suçu da itiraf eden şahsın hatalı bir şekilde vatandaş yapılmasına, aynı kişinin vatandaşlık başta olmak üzere para karşılığında iş takibi yapmasına gösterdiğim tepkinin üzerine Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu katıldığı bir televizyon programında;

“Zaroğlu nasıl vatandaş olduğunu unutmasın” şeklinde bir açıklama yapmış...

Bu açıklamanın üzerine Sayın Olgun Amcaoğlu ile telefoniyen yapmış olduğum görüşme sırasında kendisine bu söyleminin ucu açık ve yanlış anlaşılmalara mahal verebilecek bir söylem olduğunu ifade etmem üzerine, kendisi de bana hak vererek yanlış anlaşılmaya mahal verebilecek bir söylem olduğunu kabul etmiştir. Bunun yanı da vatandaşlığım konusunda herhangi bir gayri yasal veya usulsüz durum olmadığını da ifade etmiştir.

Konu be tekrar açılmışken sözü sürekli vatandaşlığım konusuna getiren algı yoksunlarına ve Olayların üzerine gitmemem için aba altından sopa göstermeye çalışan akıl fukaralarına Açık Çağrımdır;

Vatandaşlığım konusunda sabıka kaydı, sağlık sorunu, sahte beyan veya herhangi bir yasaya aykırılık ya da usülsüzlük var ise ben milletvekilliğinden istifa etmeye hatta bu ülkeyi terketmeye hazırım...

Ancak herhangi bir usulsüzlük veya yasaya aykırılık yok ise deli saçması olarak nitelendirdiğim bu gibi söylemlerde bulunan algı yoksunları ve akıl fukaraları susmaya ve altı boş olan konuşmalarından vazgeçmeye hazır mı?

Saygılarımla...

Bertan Zaroğlu

YDP Genel Başkan Yrd Ve Lefkoşa Mv.