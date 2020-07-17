Zanlılar 4 gün tutuklu kalacak

Akıncılar bölgesinde bir van araç içerisinde Güney Kıbrıs’a geçmek isterken yakalanan zanlılar Alkan Canit, Benjamin John Onyebuchı, Asif Asıf, Muhammad Shahnaz ve Tayeye Schadrack bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olguları aktardı. Polis, Zanlı Alkan Canit, Zanlı 2 Benjamin John Onyebuchı, Zanlı 3 Asif Asıf, zanlı 4 Muhammad Shahnaz, Zanlı 5 Tayeye Schadrack’ın Ağır Bir Cürüm işlemek Kastıyla Gizli ittifak ve Zanlı 2, 3, 4, 5’in ikamet izinsiz suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 15.07.2020 tarihinde, saat 20.55'de, Akıncılar'da köy girişinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan kontrolde Zanlı-1 Alkan Canit’in yönetimindeki JR 650 plakalı kapalı ford transit marka van araç arkasında saklı vaziyette Güney Kıbrıs’a geçmek için valizleriyle konu araç içerisinde bekleyen Zanlı 2 Benjamin John ONYEBUCHI (E-44. Nijerya), Zanlı 3 Asaf ASIF E-22, Pakistan), Zanlı 4 Muhammad SHAHBAZ (E-26, Pakistan) Zanlı 5 Tayeye SCHADRACK (E-26. Demokratik Kongo), ve konu aracın sürücüsü olan Akdoğan'da sakin Alkan Canit’in (E-51.Işsiz- KKTC) konu şahısları Güney Kıbrıs’a götürmek isterken suçüstü tespit edilip tutuklandıklarını söyledi. Polis, Alkan Canit'in sorgusunda adı edilenleri 50 Euro karşılığı Akıncılardan Güney Kıbrıs’a geçireceğini itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)