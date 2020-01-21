Zanlı Söker’e üç gün tutukluluk

Zanlı Söker’e üç gün tutukluluk
banner23

Girne’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza dün 19.00 sıralarında, Girne Ecevit Caddesi üzerinde, Mahir Salman Söker’in yönetimindeki RF 453 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerine geldiği zaman, o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Veysel CAN’a çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ülkemizde turist olarak bulunan 51 yaşındaki Veysel CAN olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Mahir Salman Söker tutuklandı…

Bu sabah Girne’de mahkemeye çıkarılan zanlı Söker için üç gün tutukluluk verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vatandaşın Isınmak için Tutunduğu Tek Dalı da...
Vatandaşın Isınmak için Tutunduğu Tek Dalı da...
  1. Ekonomi

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort