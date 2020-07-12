Zanlı mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen “Zorla İnsan Kaçırma, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Şiddet Tehdidi, Ciddi Darp" suçlarına methaldar olarak tutuklanan zanlı Şenol Bayur tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fatoş Savaşır olayla ilgili bulguları aktardı. Savaşır 7 Temmuz 2020 tarihinde, saat 23.00 raddelerinde, Girne'de, Gönyeli'de sakin zanlı Şenol Bayur'un kız arkadaşı Lefkoşa'da sakin Ç.K ile Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde LM 777 plakalı bmw marka araç ile Girne'den Alsancak'a doğru seyrettikleri esnada, Merit Park Otel kavşağı mevkiine geldiklerinde, aralarında Ç.K'nin eski erkek arkadaşı konusunda çıkan tartışma ve kıskançlık sebebiyle adı edileni zorla kaçırıp Taşkent'e götürdükten sonra adı edilene cep telefonunun şifresini vermezse aracının torpido gözünde tasarruf ettiğini söylediği tabanca ile kendisini öldüreceğini söyleyip şiddet tehdidinde bulunmuş, şifreyi aldıktan sonra tasarrufundaki cep telefonu ile adı edilenin telefonundaki fotoğraf galerisi, mesaj geçmişini, video ve fotoğrafları çekmiş, akabinde ise adı edileni kolundan, boğazından ve saçından tutup çekerek yerde sürüklemek suretiyle ciddi şekilde darp ettiği iddiasıyla zanlı aleyhine şikâyet yapıldığını söyledi söyledi.

Savaşır şikâyetin polisin bilgisine 11.07.2020 tarihinde, Ç.K tarafından yapıldığını ve doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı Şenol Bayur'un derdest emri gereği tutuklandığını ve cep telefonu emare olarak alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu ve alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

KAMALI hABER