Zanlı hakim karşısına çıkarıldı

Tatlısu’ da Küçük Erenköy sahilinde, dün saat 23.00 umumi bir yerde, kendisini sürekli araması, rahatsız etmesi ve gittiği yerlere peşinden gelmesi sonucu kendisinden yaşça büyük eski kız arkadaşı Yunan uyruklu A.D’yi (K-45) aralarında çıkan tartışma sonucu elleri ile darp edip attığı taşlarla adı edilenin belinin kırılmasına neden olan Lefkoşa sakini Bestami Diko (E-28) suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı bugün vahim zarar, ciddi darp, uygunsuz tavrı harekette bulunma ve rahatsızlık suçlarından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı ilk tanık olarak tahkikatı yürüten polis memuru Aygün Ağcabay’ ı şahadet vermeye çağırdı. Ağcabay yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 6.6.20 tarihinde saat 20.00 raddelerinde, Küçük Erenköy sahilinde umumi bir yerde kendisini sürekli araması, rahatsız etmesi ve gittiği yerlere peşinden gelmesi nedeniyle tartıştığı eski kız arkadaşı A.D’ yi yerden aldığı taşları fırlatmak ve elleri ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle darp edip belinde kırık oluşarak vahim zarara uğramasına neden olduğunu aktardı. Zanlının olay esnasında yüzde 67 oranında alkol tesiri altında olduğunu, yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığını, ellerini ve kollarını gelişigüzel sallayıp uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu belirten Ağcabay, zanlının suçüstü hali tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Müşteki kadının halen Lefkoşa devlet hastanesinde müşahede altında olduğunu, durumu ile ilgili henüz bir rapor temin edilemediğine dikkat çeken Ağcabay, TC vatandaşı olan zanlının çalışma izniyle KKTC’ de bulunduğunu söyledi.

Meselenin ciddi bir mesele olduğuna değinen Ağcabay, alınacak ifadeler yanında müşteki ile ilgili hastaneden rapor temin edilebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıcın avukatı bulunmayan zanlıya söz hakkı verilmesi üzerine konuşan zanlı “ durumun müsait değil diye avukat tutmadım. Hep peşimden gelir beni telefondan rahatsız ederdi. Alkollüydüm ve sinirlenmiştim. Özür dilerim “ dedi.

Savcı Hasan Çaltılı polisin talep etmiş olduğu 3 günlük süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2020, 18:04