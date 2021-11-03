Zamlara karşı siyah kurdele

Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamları protesto etmek amacıyla bugün eylem yapıyor.

Trafikte bulunan araçlara siyah kurdele uzatılarak konunun amacı aktarılıyor. Sabah erken saatlerde başlayan eylem de pankartlar açılarak protesto gerçekleştirdi.

Konu hakkında açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “insanlar gerek akaryakıt gerek ise tüp gaza yapılan zamlara isyan ediyor. İnsanlar daha da fakirleşiyor. Marketlerin bir kısmında 140 TL kimi kredi kartı kabul etmiyor kimisi kredi kartına 145 TL diyor. Hiçbir yerde bir denetim hâkim değil. Bilinçli olarak bu halkın fakirleştirilmesi istendiğini düşünüyoruz ve buna da karşıyız.

Önümüzdeki birkaç gün içinde bu meydanlarda tepkimizi grevlerimizi yapacağız. Hayat sokaktadır, mücadele sokakta olmalıdır. Sokaklar meydanlara meydanlar da caddelere akmalıdır. Biz de yapılan zamlara karşı sokaklardayız”

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021, 09:59