Zam Talebi Bakanlar Kurulu'na Gidecek

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 27 Mayıs’tan bugüne kadar tüpe herhangi bir zam yapılmadığını ama baskı altında olduklarını, bu konuyu Bakanlar Kuruluna götüreceklerini açıkladı.

İthalatçıların elindeki gaz stokunun bittiğini, yeni gelen gazın fiyatına ise zam talebi olduğunu açıklayan bakanlık, KT.Petrolleri Ltd. yeni LPG gemisinin geldiğini şu anda tahliyenin de devam ettiğini, bu işlemin akşama bitmesinin beklendiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: "Yarın sabah gümrük ölçümlerinden sonra satış prosedürü başlayacaktır. Stoklarında eski ürün kalmamıştır. Yeni gelen miktar yaklaşık 3500 tondur. Alpet stoklarında yaklaşık 800 Ton LPG vardır. Alpet elektrik panosundaki arızadan dolayı LPG satışını yarın sabah yapabileceklerini bildirdiler”.

27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yürürlükte olan LPG Maliyeti şöyledir;

BORSA:461,50 $/Ton

FOB FİYATı:4174,54 TL/ton

$:8,3431 TL

TÜPGAZ FİYATI: 90 TL

20 Ağustos LPG faturasına göre:

BORSA:641 $

FOB FİYATI: 5841,14 TL/Ton

$: 8,5264 TL

TÜP GAZ FİYATI (BEKLENEN):

“110 TL olması istenmektedir. Ancak biz bu zammı yapmak istemiyoruz. Konuyu bakanlar kuruluna taşıyacağız"