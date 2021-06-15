“Yüzde 28,2’lik Kesim Türkiye’nin Şartsız Olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Hemen Tanıması Gerektiğini Belirtti”

eçmişte tartışmalara yol açan, Türkiye’deki Kadir Has Üniversitesi'nin her yıl hazırladığı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'nın 2021 raporu yayımlandı.

BBC Türkçe’de yayınlanan raporda, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ile ilgili dikkat çeken sonuçlar yer alıyor.

29 Nisan-21 Mayıs 2021 arasında Türkiye’nin 26 ilinde 1000 kişi ile yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilen ankette, dış politika konularındaki eğilimler araştırıldı.

“MAVİ VATAN” KAVRAMI, KATILANLARIN YÜZDE 76’SI TARAFINDAN HİÇ DUYULMAMIŞ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında sık gündeme gelen kavramlardan "Mavi Vatan", ankete katılanların yüzde 76,1'i tarafından hiç duyulmamış.

“KKTC TÜRKİYE’YE BAĞLANMALI” DİYENLERİN ORANI YÜZDE 48’E YÜKSELDİ

Rapora göre, Kıbrıs Sorunu’nun çözümü konusunda "KKTC, Türkiye'ye bağlanmalı" seçeneğini tercih edenlerin oranı geçen yıla göre 8,5 puan yükselerek, yüzde 48’e ulaştı.

“KKTC, TÜRKİYE'YE BAĞLANMALI DİYENLER ŞU ANA KADARKİ EN YÜKSEK ORANA ULAŞTI”

Raporda, “KKTC, Türkiye'ye bağlanmalı" seçeneğini tercih edenlerin oranının şu ana kadarki en yüksek oranına ulaştığı ifade ediliyor.

“FEDERAL ÇÖZÜM MODELİNİ DESTEKLEYENLERİN ORANI YÜZDE 31”

Yine ankete göre, "İki toplumlu, iki kesimli federal devlet" modeli yüzde 31 düzeyinde destek topladı.

“YÜZDE 28,2’LİK KESİM TÜRKİYE’NİN ŞARTSIZ OLARAK KIBRIS CUMHURİYETİ’Nİ HEMEN TANIMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ”

"Sizce Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni (Güney Kıbrıs) hangi koşulda tanımalı?' sorusuna ise yüzde 37,3'lük kesimin "Kıbrıs Sorunu çözülürse" yanıtını verdiğ, Yüzde 28,2 ise Türkiye'nin şartsız olarak hemen Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN EN YAKIN DOSTU AZERBAYCAN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Öte yandan rapora göre, kamuoyunda Türkiye'nin en yakın dostu Azerbaycan olarak görülürken, tehdit oluşturan ülkeler sıralamasında ABD başı çekiyor. Ankete göre Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek de arttı.