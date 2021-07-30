Yusuf Avcıoğlu: “AKSA’ya fazladan elektrik üretimi yaptırılıyor”

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Yusuf Avcıoğlu: “AKSA’ya fazladan elektrik üretimi yaptırılıyor”
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KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, AKSA’ya Haziran ayında 2 milyon 411 bin 380 KW/S fazladan elektrik üretimi yaptırıldığını iddia etti.

Avcıoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bu fazla üretim karşılığında ise kira bedeli olan 3,80839 Cent birim fiyat ile;

2,411,380 KWS x 3.80839 Cent ($) = 91,835 USD

Bugünün Dolar kuru ile yaklaşık = 772,350 TL

1-) Fazladan bira bedeli ödendiğini,

2-) Bu meblağın halk olarak vatandaşın cebinden çıkacağını,

3-) Temmuz ayında da durumun çok farklı olmadığını, biliyor muydunuz?

MUHTIRANIN ETKİ VE YETKİSİNİN BEDRETTİN DEMİREL CADDESİ'NDE ÖTEYE GEÇMEDİĞİNİ UNUTMUŞUM...

Doğru ya, zat-ı muhterem fiyatını düşürmesi için AKSA'ya muhtıra niteliğinde mektup yazmıştı...

Pardon, muhtıranın etki ve yetkisinin Bedrettin Demirel Caddesi’nden öteye geçemediğini unutmuşum...”

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