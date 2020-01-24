Türkiye, Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, KKTC’den aldığı ruhsat çerçevesinde 8. bölgeye Yavuz gemisini göndermesini, Akdeniz’deki en büyük meydan okuma olarak nitelendirdi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Yeditepe Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Casın, “Doğu Akdeniz’de ya da İsrail’de, nerede gaz bulunursa bulunsun Türkiye ve Libya arasındaki sahadan Ankara’dan izin almadan hattın geçemeyeceğidir. Ayrıca Türk sondaj gemisi tartışmalı olan 8. bölgedir. Bu Türkiye’nin KKTC’ye taahhüt ettiği desteğin devamıdır. Doğu Akdeniz’deki en büyük tarihi meydan okumadır.” dedi.

“Yunanistan Şah-Mat Oldu”

Yeditepe Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Casın, “Müspet yönde etkileyecektir. Burada Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in kurduğu yanlış harita Doğu Akdeniz’de batmıştır. Yunanistan şah-mat olmuştur. Bu telaşla Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Hafter hükümetine destek verse dahi istediği sonucu alamamıştır. Mitostakis, ABD Devlet Başkanı Trump’tan da istediği desteği alamadığı gibi, NATO Genel Sekreteri’ne de başvurarak Türkiye’yi Londra’da şikayet etmiştir. Fakat orada da NATO bu meselenin Türkiye ile Yunanistan arasında olduğunu ifade ederek Atina’yı yalnız bırakmıştır. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler de Yunanistan’a destek vermediği gibi, yapılan anlaşma BM’ye gönderilmiş ve orada da onay alınmıştır. Demek ki Uluslararası ve Deniz Hukuku’na uygundur. Yani Yunanistan’ın ileri sürdüğü gibi Türkiye KKTC’den başkası ile anlaşma yapamıyor hipotezi çürümüştür. Bu anlaşmanın KKTC’nin çıkarlarına uygun olduğunu görüyoruz. Nitekim bazı merkezlerde yapılan deniz yetki alanları haritalarının KKTC’nin haklarını gözetecek şekilde düzeltilmesi, Türkiye’nin ve KKTC’nin görüşlerini desteklediğini göstermektedir.” diye konuştu.

“Türkiye’den İzin Almadan Gazı Götüremezler”

Prof. Dr. Mesut Hakkı Casın, “Libya’nın KKTC’ye alternatif olması gibi bir şey yoktur. Libya ile yapılan anlaşma iki ülkenin münhasır ekonomik alanlarında petrol ve gaz arama faaliyetlerini içermektedir. Libya’da hali hazırda devam eden iç savaş nedeniyle bu mümkün değildir. Ancak hazırladığı zemin açısından bakıldığında Meis - Rodos ve Girit adalarından geçen hattın muteber olmadığını ortaya koymuştur. Doğu Akdeniz’de ya da İsrail’de nerede gaz bulunursa bulunsun Türkiye ve Libya arasındaki sahadan, Ankara’dan izin almadan geçemeyeceğidir. Ne sondaj yapabilirler ne de boru hattı döşeyebilirler, uluslararası hukuk bunu söylüyor. Türkiye, KKTC ilişkileri bambaşkadır. Sondaj faaliyetleri için iki devlet karşılıklı anlaşmalar yapmıştır. İkili anlaşma gereğince de Türk sondaj gemisi tartışmalı olan 8. bölgedir. Bu Türkiye’nin KKTC’ye taahhüt ettiği desteğin devamıdır. Doğu Akdeniz’deki en büyük tarihi meydan okumadır.” dedi.

“Doğu Akdeniz’de Yeni Aktörler Katılacak”

Prof. Dr. Mesut Hakkı Casın, “Türkiye ve Libya’nın anlaşmasını örnek olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, Türkiye Doğu Akdeniz’de bütün kıyıdaş devletlerle işbirliğine açıktır. Bunun içerisinde Lübnan ve Suriye de vardır. Bu yeni KKTC – Türkiye ve Libya modeli, Tunus ile Cezayir’in de katılacağı bir koridor açacaktır. İleride Rusya ve Türkiye de gaz ve petrol arama alanında işbirliği yapabilirler. Nitekim Rusya Enerji Bakanı da Doğu Akdeniz’de çalışılabileceğini ifade etmiştir. Demek ki bu model gelecekte yeni aktörlerin de katılması ile daha da güçlenecektir.” şeklinde konuştu.