"Yunanistan, Guterres'in Çabalarına Katkıda Bulunacak"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cenevre’de gerçekleştirdiği görüşmede, Yunan hükümetinin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili çabalarına mümkün olan her yolla katkıda bulunma isteğini dile getirdi.

Dendias, BM Genel Sekreteri ile Türkiye ile Tripoli hükümeti arasında imzalanan mutabakat muhtırasını tartışarak Yunan tarafının bu konudaki görüşlerini ortaya koydu. Dendias görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “bize göre bu geçerli değildir, çünkü Libya’nın bu anlaşmada uluslararası alanda temsil edilmesini öngören Skhirat anlaşmaları tarafından yetkisi olmayan bir hükümet tarafından imzalanmıştır” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı mutabakat zaptının "bölgede tehlike oluşturabileceğini" savundu.

Son olarak, Dendias, BM Genel Sekreterinin konuyu onların da fikrini almak amacıyla BM hukuk hizmetlerine göndereceğini açıkladığını söyledi.