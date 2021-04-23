Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmamız lazım...

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesindeki özel bir televizyon kanalına röportaj verdi. Miçotakis, burada Türkiye ile ilişkilere de değindi. Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olacak. Çünkü gerçekten konuşmamız gerekiyor" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, özel bir televizyona verdiği röportajında Türkiye ile ilişkilere yönelik yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme olacak. Çünkü gerçekten konuşmamız gerekiyor" dedi.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis ülkede yayın yapan Alpha TV'ye konuştu. Röportajında Türkiye ilişkilere de değinen Miçotakis Ankara'ya yönelik verdiği sıcak mesajlar dikkat çekti. Miçotakis röportajında ısrarla "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olacak. Çünkü gerçekten konuşmamız gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin gecikmeyeceğini ifade eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemden bu yana Türkiye ile ilişkilerimizin iyi olmasını istedim. Bunu saklamıyorum. 2020 gergin bir zamandı. Artık orta yolu bulmalıyız. Yunanistan'ın ulusal güvenlik ve çıkarlarını koruyarak, komşumuz Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı istiyoruz. Diyaloga her zaman açığız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında canlı yayında yaşanan polemiğe de değinen Miçotakis Dendias'ın Ankara ziyaretini kusursuz bulduğunu iddia etti.