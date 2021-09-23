Yunan Yayılmacılığı ve MAVİ VATAN

CHP'li Ünal Çeviköz'ün“MAVİ VATAN” ile ilgili açıklaması büyük bir talihsizliktir. Sayın Çeviköz’ün 1ci (1958), 2ci (1960) ve 3cü (1982) Deniz Hukuku Konferansları kararlarını ve özellikle Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta

Sahanlığı kavramlarını okuması gerekmektedir.

Prof. Mazis ve Dr.Sgouros tarafından hazırlanan Helen (Münhasır Ekonomik Bölge) haritasıkimin yayılmacı olduğunu çok iyi bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Kendini Türk hisseden her kişi MAVİ VATAN kavramını benimsemeli ve sonuna kadar savunmalıdır.

Prof. Dr. (İnşMüh), Doç. Dr. (UA. İliş.) Ata ATUN

Akademisyen, Kıbrıs İlim Üniversitesi

KKTC III. Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı