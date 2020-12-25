Yükseköğrenimde yüz yüze eğitime geçilmesi adına yurtlarda yüzde 30’luk indirim ve taksit imkanı…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Yurtlar Birliği temsilcilerinin imzaladığı protokol çerçevesinde güz döneminde yükseköğrenimin yüz yüze eğitime geçmesi adına adımlar atıldı. Bu kapsamda; yurtlarda, yüzde 30’luk bir indirime gidileceği ve öğrencilere aylık taksit imkanı tanınacağı aktarıldı.

Yükseköğrenimde yüz yüze eğitime geçilmesi adına yurtlarda yüzde 30’luk indirim ve taksit imkanı…
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Öğrenci Yurtları Birliği temsilcileri ve Başkanı ile gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yaparak protokol imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde yaptıkları toplantıya dikkat çeken Amcaoğlu, atılan adımın bütün sektörler içerisinde sevindirici olduğunu belirtti.

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, pandemi döneminde kâr amacı gütmeden, “Öncelikle sağlık sonrasında kaliteli eğitim ve devamında iktisadi anlamda ekonomiye katkı…” ifadelerini kullandı.

Protokolün ardından üniversite temsilcileriyle bir toplantı yapılacağını da aktaran Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, bu çerçevede yükseköğretimin güz döneminde yüz yüze eğitime geçmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

“YÜZDE 30’LUK İNDİRİM VE TAKSİT İMKÂNI…”

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Hakan Onurlu ise yaptığı açıklamada, yurt ücretlerinde yüzde 30’luk bir indirime gidileceğini ve öğrencilere aylık taksit imkânı tanınacağını söyledi.

Kâr amacı güdülmeden, yurtların elini taşın altına koyacağını, bu dönemi başlatmak istediklerine dikkat çeken Onurlu, Amcaoğlu’na teşekkürlerini iletti.

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