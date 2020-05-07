Yücesoylu 'hellim' fotoğrafına açıklık getirdi: "Olay gösterildiği gibi değil"

Sosyal medyada bir vatandaşın 'Türkiye'de KOOP hellim daha ucuz' şeklinde yaptığı paylaşım sonrası Kıbrıs Postası'na konuşan KKTC KOOP-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu, kamuoyunun durumu farklı algıladığına dikkat çekti.

Paylaşılan hellimin 2019 yılından kaldığını kaydeden Yücesoylu, şu anda Türkiye'de hellimin kilosunun 77 TL'den satıldığını ifade etti.

“TKK İLE ANLAŞMA YAPILDI”

KKTC Koop Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu, 2018’de Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili anlaşma yapıldığını söyledi.

Anlaşmanın her ay 75 ton hellim alınmasıyla ilgili olduğunu belirten Yücesoylu, anlaşmanın imzalanmasının ardından ilk partinin 1 Nisan 2019’da gönderildiğini ifade etti.

Arkasından ikinci partinin kendilerine sipariş verildiğini belirten Yücesoylu, üçüncü paketin ise 18 Kasım 2019’da gönderildiğini vurguladı.

“TKK’DA ARACI SATICILAR YOK”

Belirtilen süreçte hellimi 32 liraya verdiklerini belirten Yücesoylu, “O dönemde de bizim iç piyasada 40 liraya satılırdı hellim. Bunun içerisinden bir buçuk lira sübvanse alırdık. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinde, aracı satıcıları yoktur” dedi.

2020 yılında hellim göndermediklerini belirten Yücesoylu, sosyal medyada paylaşılan hellimin, rafa Kasım ayında koyulduğunu kaydetti.

Şu anda yolladıkları başka müşterilerinin olduğunu belirten Yücesoylu, “Nural gıda diye müşterimiz var. Migroslara dağıtıyor ve şu anda bu hellimin kilosu 77TL” dedi.

“KAMUOYU FARKLI ALGILADI, OLAY GÖSTERİLDİĞİ GİBİ DEĞİL”

Yücesoylu, “Ancak Türkiye Kredi Kooperatiflerinin elinde 2019’dan kaldığı için bu hellimler şu anda o fiyata veriyorlar” diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan hellimin 2019’da gönderilen hellimler olduğunu kaydeden Yücesoylu, “O dönem 32 liraya onlara sattık. Bizde de 40 liraydı. Belki de kampanya yaptılar. Bilemiyoruz. Ama kamuoyu farklı algıladı. Olay gösterildiği gibi değil” dedi.

Yücesoylu ayrıca söz konusu fotoğrafın da 2019’un Kasım ayında çekildiğini ekledi.

KIBRIS POSTASI

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2020, 18:53