YSK Başkanı Narin Şefik: "Referandumda yargıya saldırıldı!

BRT ekranlarında konuşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik, Anayasa referandumunun siyasetin gündeminde olmadığını ifade ederek sitem etti.

Öte yandan Şefik, bir soru üzerine yargıya son referandumda saldırıldığını iddia etti ama adres göstermedi…

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundaki neticelerle Anayasa Referandumu değişikliğine Hayır oyu çıkmıştı.

Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını 8’den 16’ya yükseltilmesini öngören değişiklik önerisine, 283 farkla çıkan Hayır sonucu, yüzdelik olarak yüzde 50,13 “hayır”, yüzde 49,87’si ise “evet” olarak yansımıştı.

Kıbrıs postası