YSK Açıklama Yaptı

Sosyal medyada, Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin Koronavirüs nedeni ile erteleneceği iddia edildi.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre Yüksek Seçim Kurulu’nda henüz böyle bir karar bulunmuyor.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Yüksek Seçim Kurulu Mukayyitliği yetkilisi, şu anda seçimin ertelenmesine yönelik herhangi bir resmi bir belge olmadığını belirtti.

Bu tür söylentileri sosyal medyadan kendilerinin de gördüğünü dile getiren yetkili, vatandaşın resmi olmayan açıklamalara itibar etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Böyle bir şey olsa, mutlaka bilgilerinin olacağını, herhangi bir talimat olmadığını vurgulayan Yüksek Seçim Kurulu Mukayyitliği yetkilisi, 20 Mart’ta Cumhurbaşkanı adaylarının başvurularını kabul edeceklerini de açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2020, 13:35