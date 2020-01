Yollarının açılması için sokağa indiler

Lavinium ve Olbia sitesi sakinleri, yaklaşık 8 yıldır evlerine ulaşmak için Dikmen köyü içinden geçen dar ve ışıksız yolu kullanmak zorunda kalıyor. Bu durumdan şikâyetçi olan site sakinleri yıllardır çözülemeyen yol problemi yüzünden dün akşam eylem yaptı. Dikmen köy meydanında eylem yapan site sakinleri, anayasal hakları olan gösteri ve yürüyüş haklarını kullandıklarını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada 1 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00’te ise Lavinium sitesi yanı Lefkoşa-Girne Anayolu’nda ikinci eylemlerinin olacağı bildirildi. Site sakinleri ikinci eylemin daha kalabalık olacağını vurguladı.

Daha önce yetkililer yol çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını, tek sıkıntının yol sorunu olduğunu ve onun da aşılmak üzere olduğunu belirtmişti. Bu geçen sürede hiçbir çalışmanın yapılmamış olmasından ötürü şikâyetçi olan site sakinleri, yollarda ışıklandırma bulunmadığını buna bağlı olarak yol güvenliklerinin sağlanmadığını ve acilen harekete geçilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti. Eylemde “Kandırılmaktan usandık”, “Hapishane hayatı yaşamak istemiyoruz”, “Yolumuzu açın”, “Medeniyet istiyoruz”, “Bu sitede insanlar yaşıyor” ve “Yol yoksa oy yok” pankartları ve sloganları atıldı. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’de eyleme katılarak destek belirtti.

ÇELEBİ: GÜZELYURT’TA GECE KULÜPLERİNE TANINAN HAK BU İNSANLARA TANINMIYOR

Çelebi “Lavinium ve Olbia sitesinde yaşam süren insanların problemlerinin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Öyle bir durumla karşı karşıya kaldık ki Allah korusun bir insanımız kalp krizi geçirse ambulans gelene kadar insanımız can verecek, Allah korusun yangın çıksa itfaiye gelene kadar ev yerle bir olacak. İnsanımıza verilen değerin bu olmaması lazım. Bakıyoruz ki Güzelyurt’ta gece kulüplerine tanınan hak Lavinium ve Olbia sitesinde yaşam süren insanlarımıza tanınmıyor” dedi. Kuzey sahil şeridi yolunda her araziye giriş çıkış yol izni verilirken Lavinium’da Olbia’dakilere yol yoğunluğunun çok fazla olduğu bahane edilerek yol izni verilmediğini kaydeden Çelebi “Şunun bilinmesini isteriz ki mühendislerimiz bu problemleri çözebilecek kabiliyettedir. Karayolları Dairesi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın mühendislerini derhal harekete geçirilmeli. Bu insanlarımız hapishane hayatı yaşamaktadır. Devlet yetkililerinin bir an önce bu soruna çözüm bulmaları gerekmektedir. Bu kötü uygulamayı reva gören yöneticileri ben şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

VATANDAŞ NE DEDİ

MURAT BOZBIYIK: EYLEMLERİMİZ SESİMİZİ DUYURANA KADAR DEVAM EDECEK

“Sustuğumuz sürece biz bu hapis hayatını yaşamaya devam edeceğimiz için artık susmayacağız ve harekete geçeceğiz. Sayın Belediye Başkanımız da durumu güzel özetledi. Eylemlerimiz sesimizi duyurana kadar devam edecek. 1 Şubat 2020’de ikinci eylemimizi yapacağız ve bu sefer eylemimiz anayolda olacak. Ulaştırma Bakanı’na gittik, gerekirse Cumhurbaşkanı’na da gideceğiz ve sesimizi duyurmaya çalışacağız.”

EYÜP AKSÜT: ANAYOLA TEL ÇEKTİLER; BİZ KÖPEK DEĞİLİZ

“Bizim toplanma amacımız kırmak veya dökmek değil. İnsanca yol istiyoruz. Sitemize ambulans, itfaiye gelemiyor. Geçen gün bir çocuğumuz balkondan düştü ambulans gelemedi ve kendi şartlarımızla götürdük hastaneye. Biz bunları yaşamak istemiyoruz, halk olarak görevimizi yapıyoruz fakat görevliler görevini yapamıyor. Öğrencilerimiz dershaneye gidiyor fakat otobüslere binemiyor. Çünkü yasaklanmış durmaları. Anayolun önüne tel çektiler. Biz köpek değiliz ki bu telleri çektiler buraya. Yetkililerden görevlerini yapmalarını diliyoruz.”

ÜLKÜ KARAGÖZLÜ: AMBULANS YOLU BULAMADI

“Evimize misafir geleceğinde internetten konum atıyoruz fakat yol olmadığı için internet gideceği yolu belirleyemiyor ve insanları olduğu yerden biz almak zorunda kalıyoruz. İki defa ambulansı aradık, ambulans yolu bulamadı. Sorun çok, yetkililere sesleniyorum. Anayola yol açılsa 10 dakikada gideceğimiz yola 45 dakikada gitmek zorunda kalıyoruz ve bu hem enerjimizi hem cebimizdeki parayı hem de tahammül seviyemizi zorluyor.”

HABERCİ