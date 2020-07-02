“Yolcular, PCR Sonuçları Çıkıncaya Kadar Karantina Otellerinde Tutulacak”

“Yolcular, PCR Sonuçları Çıkıncaya Kadar Karantina Otellerinde Tutulacak”
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugünden itibaren ülkeye gelen tüm yolcuların, PCR sonuçları çıkıncaya kadar,  karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklarını açıkladı.

Pilli'nin dün akşam yaptığı yazılı açıklama aynen şöyle:

"2.07.2020 tarihi itibariyle deniz ve havayoluyla gelen tüm yolcuların, Güney Kıbrıs üzerinden gelenler dâhil olmak üzere, PCR testlerinin yapılmasının ardından test sonuçları çıkıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından  karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklar" (FEZ)

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