Sosyal medya üzerinden örgütlenen “yol yoksa seyrüsefer da yok” grubunun ikinci eylemi yapılıyor.

Lefkoşa’da Citroen ışıkları olarak bilinen noktada başlayan eylemde eylemciler oradan pizza pronto çemberine yürüdü.



Lefkoşa’da Citroen ışıkları olarak bilinen noktada başlayan eylemde eylemciler oradan pizza pronto çemberine yürüdü.Sosyal medya üzerinden örgütlenen “yol yoksa seyrüsefer da yok” grubunun ikinci eylemi yapılıyor.

Pizza pronto çemberinde kısa bir müzik dinletisinin ardından grubun öncülerinden Fikri Marasalı konuşma yaptı. Kendisinin bir ışık yaktığına dikkat çeken Marasali “Beni lider olarak görmeyin. Başaracaksak hep birlikte başaracağız” dedi.

Yol yoksa seyri sefer de yok diyerek sözlerine devam eden Marasali “Tüpe, süte zam yapıldı. Bizim emekçilerimiz var kendimi onurlu gururlu mutlu hissediyorum. Buraya çıkmak yürek istemiyor. Ülkeni sevmek yeterlidir.”

Greatstone 2 Sitesi mağdurları İngilizler de eyleme katılanlar arasında

Öte yandan üzerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Alıncı ve milletvekillerinin fotoğraflarının olduğu tenekeyi eline alan Fikri Marasali tenekeye vurarak “Hepsi boş” dedi.

Tenekeler meclisin önüne bırakıldı

"Yol yoksa seyrüsefer da yok” eyleminde eylemcilerin son durağı Cumhuriyet Meclisi oldu.

Citroen ışıklarında başlayan eylem meclis önünde son buldu. Eylemciler eylem boyunca üzerinde Cumhurbaşkanı Akıncı ve milletvekillerinin fotoğrafı olduğu tenekeleri meclisin ön kapısına bıraktı.

Eylemde her hangi bir taşkınlık yaşanmazken eylemciler polislere teşekkür ederek eylemlerini noktaladı.

Haber- Fotoğraf: Bahadır Ayna