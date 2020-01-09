"Yol kapalı kan gönderemeyiz"

Mehmet Erureten adlı bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem Sağlık Bakanlığı'na hem de yaşadıklarını isyan etti. Erureten paylaşımında şöyle dedi;

Kokuşmuş bir sistem..!!!!

Her hafta Perşembe günleri sabah 8:30 'da anneciğim Akdoğan sağlik ocağında rutin kan tahlili verir kan değerleri yüksek ise de birgun sonra Cuma günü Lefkoşa Onkoloji servisinden kemoterapi ilacı aliyor. Fakat bugün Akdogan sağlik ocağına tahliller icin kan vermeye gittigimizde, bugün kan alamaycaklarini çünkü alinan kanlari Lefkosaya yollarin kapali olduğundan götüremeyceklerini söylediler. Kan vermek istersek bizim Lefkosa devlet hastahanesine gitmemiz gerektigini söyledi ..(Bizim gibi enaz 3 kişiyi daha böyle Lefkoşaya gönderdiler..!!)Şayet yollar gercekten kapali ise ve siz gidemiyorsaniz bizi neden gönderiyorsunuz ..??? Özel jetle mi gidecegimizi sandiniz..!!! Kaldiki yollar bugün itibariyle acikti ve sadece ordaki memur arkadaslarin keyfi yerinde olmadigi icin alinacak kan tahlillerini götürmek istemedikleri anlaşıldı.Cünkü Lefkosa devlet hastahanesinde konuyu ordaki hemsirelere bahsedince, Akdağan sağlık ocağında kani almayanlari mutlaka sağlik bakanligina sikayet etmeniz gerektigini söylediler..!!! Allah herkesin kalbine göre versin diyorum ve başka birsey diyemiyorum.!!!