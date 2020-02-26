Yol düzenlemesi yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, cadde üzerinde bulunan refüjün, sınır kapısına yaklaşık 250 metre mesafede çift yönlü olarak açılarak, kuzey ve güney istikametinde seyreden sürücülere “geri dönme” imkanı sağlanacağını bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Metehan Sınır Kapısı’na giden Dr. Naim Adiloğlu Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşanan zamanlarda isteyen sürücülerin kuzey istikametine dönmelerine imkan sağlayacak bir düzenlemeye gidileceği belirtildi.

Açıklamada, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle asfaltlanacak bölümde, ileriki günlerde yatay ve düşey işaretlemelerin de yapılacağı kaydedildi.