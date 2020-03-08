Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü’nü kutlamadığını belirten Harman, "kadınlar günü dediğiniz bugünde, çocuklarımızı tıpkı 23 Nisan günü göstermelik bir koltuğa oturtmanıza benziyor ki, bu son derece yanlış bir yaklaşımdır" dedi.” dedi.

Harman’ın işte o paylaşımı;

Yok böyle bir gün...

Bir gün için kadınlara daha zayıf, daha yardıma muhtaç insanlar olarak yaklaşmayı ve bunu sırf kadın olarak doğuşlarından ötürü yapmayı hedefleyen bir günü bir erkek olarak kabul etmedim, etmeyeceğim.

Süslü cümleler, pahalı hediyelerle kadınların ekstra desteğe ihtiyacı olduğu mesajı verilen bugünde, alttan altta kadın ile erkeğin eşit olmadığı algısı veriliyor

Sizler öncelikle kafanızda kadını bir obje olarak görmekten kurtulun, cinsiyetçiliği sıfırlayın, sonrası zaten kendiliğinden gelir.