Yoğun Bakımda 3’ü Entübe Olan 6 Hastanın En Genci 15, En Yaşlısı 83 Yaşında

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bu sabah itibarıyla, Acil Durum Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde 59 ve Yoğun Bakım Servisi’nde 6 Covid-19 hastasının tedavi gördüğünü bildirerek, aşılı hastaların süreci daha rahat geçirdiğini gözlemlediklerini vurguladı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Covid-19 salgınında ülkedeki son durum ile ilgili bilgileri paylaşan Uçaner, bu sabah itibarıyla, Pandemi Merkezi’ndeki Acil Durum Hastanesi’nde 52 ve Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde 7 olmak üzere 59 hastanın, Yoğun Bakım Servisi’nde ise 6 hastanın tedavi gördüğünü aktardı.

“PANDEMİ MERKEZİNDEKİ 130 YATAĞIN 59’U, YOĞUN BAKIMDAKİ 36 YATAĞIN 6’SI DOLU”

Toplam 59 hastanın tedavi gördüğü 130 yatak kapasiteli Pandemi Merkezi’nde 71 yatağın boş olduğu bilgisini veren Uçaner, 6 hastanın tedavi gördüğü 36 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Servisi’nde ise 30 yatağın boş olduğunu belirtti.

YOĞUN BAKIMDAKİ 6 HASTADAN BİRİ 15 YAŞINDA

Uçaner, yoğun bakımda 3’ü entübe olan 6 hastanın en gencinin 15, en yaşlısının ise 83 yaşında olduğunu söyledi.

“PANDEMİ MERKEZİNDEKİ HASTALAR KISMEN DAHA RAHAT”

Pandemi Merkezi’ndeki hastaların genel durumunu değerlendiren Uçaner, “Kısmi olarak hastalar daha rahat, klinik seyirleri yorucu değil. Özellikle üçüncü doz aşılamanın da başlamasından sonra, aşılı hastaların süreci daha rahat geçirdiğini gözlemliyoruz” dedi.