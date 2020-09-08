YÖDAK Heyeti Uluslararası Final Üniversitesinde Yerinde Denetlemelerde Bulundu

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve beraberindeki heyet, eğitime başlamak üzere çalışmalarına devam eden Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’ni yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke yanında YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, YÖDAK Üyeleri Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Olgun Çiçek, Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ve Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu’nun katıldığı denetlemede, Uluslararası Final Üniversitesi’nin Lefkoşa’da bulunan ve eğitime başlama çalışmaları devam eden Diş Hekimliği Fakültesi hakkında inceleme ve denetlemelerde bulunarak, UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. İçim Çağıner Kavuklu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Özel Kalem Müdürü Muslu Akgüney’den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

4 Eylül 2020 Cuma günü gerçekleştirilen incelemede, çalışmaları süren bölümün akademik, teknik, sosyal ve yapısal kriterleri ele alınarak, ilerleyen günlerde tamamlanması gereken çalışmalar üzerinde duruldu.