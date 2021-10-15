Yine rekor vaka çıktı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18 bin 582 olup, 102'si yerel 137 pozitif vakaya rastlanmış, 62 kişi taburcu edilmiştir.

3 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 102 kişi ise yerel vakadır.

27 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 44 kişi Gazimağusa, 12 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

15 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.582

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 137

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32

Yerel Vaka Sayısı: 102

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 62

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.210.450

Toplam Vaka Sayısı: 20.808

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.658

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1068

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1026

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1333

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 603

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 564

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6684

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 67.186