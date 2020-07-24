Yine kaza, yine ölüm!

Girne - Alsancak çevre yolunda Alsancak köyü girişinde, bugün saat 00:40 sıralarında, meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Altuğ Özçavdarlı (E-30), yönetimindeki JB 135 plakalı araç ile 151 promil alkollü içki tesiri altında Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Altuğ Özçavdarlı ve araçta yolcu olarak bulunan Naile Garibova (K-32) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Naile Garibova kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Altuğ Özçavdarlı yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.