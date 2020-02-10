Kıbrıs’ta dün yılın en soğuk günü yaşandı. Lefkoşa ve Girne’de dün gündüz sıcaklığı 8, Gazimağusa’da 9, Dipkarpaz’da 7 derece olarak ölçüldü. Alevkayası’nda 4 derece olan gündüz sıcaklığının gece eksi 3 olarak gerçekleştiği tahmin edildi. Güney Kıbrıs’ta da sıcaklıklar iç kesimlerde sıfır, sahillerde 3 ve yüksek kesimlerde ise eksi 10 dereceye düştü. Trodos’a giden yollar, dün tüm araçlara kapatıldı



Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, kar yağışının beklenmediğini söyledi. Buran, her yılın şubat periyodunda bir veya iki gün böylesi düşük sıcaklık değerleriyle karşılaşıldığına dikkat çekerek, “Son birkaç gündür 7-8 derecelerde bulunan gün içi ortalama sıcaklık, bugünden itibaren yükselmeye ve 10-11 dereceleri görmeye başlayacak” dedi. Sıcaklık değerlerinin, bu hafta içerisinde artarak, 14-15 derece olan mevsim normallerini dahi aşacağı müjdesini veren Buran, “14-17 derece bandında bir ortalama bekleniyor” ifadelerini kullandı.



Kıbrıs Gazetesi