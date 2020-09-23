Yeşil hat Geçişleri Yeniden Düzenlendi

Yeşilhat geçişlerindeki kısıtlamalar kaldırıldı

Yeşil hat Geçişleri Yeniden Düzenlendi
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Avrupa Birliği yetkilileri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na gönderdikleri yazıda, pandemi süreci başında Kıbrıs Rum tarafınca uygulamaya konulan kısıtlamaların kaldırıldığını ve yeşilhat geçişlerinin eski duruma getirildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği yetkilileri, bu bilgileri paylaşırken AB Komisyonu’nun görevinin Yeşilhat Tüzüğü’nün doğru bir şekilde uygulanması olduğunu da vurguladı. Komisyon yetkilileri, bu görevlerini yerine getirmeye katkı koyan Kıbrıslı Türk iş örgütlerinin girişimleri için de teşekkür etti.

Kıbrıs Rum tarafı, Şubat ayında Yeşilhat Tüzüğü’nün uygulanması ile ilgili olarak yayınladığı bir emirde, Kuzey Kıbrıs’a geçişlere önemli kısıtlamalar getirmiş ve AB üyesi ülkelerin yurttaşlarını de kısıtlamaya yönelmişti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşşat Müteaahitleri Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu, bu kısıtlamaların kaldırılması için Avrupa Birliği nezdinde çeşitli girişimler yapmıştı.

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