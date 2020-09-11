Yerli ürünlerde 1, ithal ürünlerde ise 3 numunede limit üstü kalıntı

4-10 Eylül tarihleri arasında yapılan İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Tarım Dairesi tarafından açıklanarak Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İTHAL ÜRÜNLERDE 33 NUMUNE TEMİZ

İthal Ürünlerden 36 numuneden 33 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.

SVS Tic. Ltd. ait 2 havuçta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edildi.

Selgün Ticaret Ltd. ait elmada Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine Menşeine iade edildi.

YERLİ ÜRÜNLERDE 9 NUMUNENİN 8’İ TEMİZ

Yerli ürünlerden 9 numuneden 8 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.

Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020, 16:27