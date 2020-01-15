Yerini bilmediğimiz yere ödenek ayırıyoruz...

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ekonomik tedbirleri konuşurken, dış temsilcilikleri gündeme getirdi...

Hiçbir iş yapmayan ofislere boşuna harcama yapıldığını iddia eden Zaroğlu, Muskat için “Maskat” ifadesini kullanarak buranın neresi olduğunu genel kurula sordu?

Genel Kurul'dan “Muskat” diye bir düzeltme gelse de, nerede olduğunu bilen bir süre çıkmadı..

Bunun üzerine Zaroğlu, “ Muskat'ın nerede olduğunu bilmiyoruz ama KKTC'nin orada temsilciği var ve biz ödenek sağlıyoruz” dedi...

Ardından bir vekil “Umman” diye seslenirken, bir vekil düşük sesle “Ne Umman'ı... Yemen” dedi...

Muskat Umman'ın başkenti...

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