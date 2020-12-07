Yeniereköy Dipkarpaz sahilinde 19 mülteci tespit edildi

Karpaz'da ikisi kadın, ikisi çocuk 18 mülteci tespit edildi. Bölge de şüpheli görülen 2 kişi insan kaçakçılığından tutuklandı. Dipkarpaz taşocakları mevkiinden KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu bir erkek şahıs daha tespit edildi. Toplam sayı 19 oldu.

Yeniereköy Dipkarpaz sahilinde 19 mülteci tespit edildi
banner23

Yeni Erenköy-Dipkarpaz arasında bulunan mevkide 19 Suriye uyruklu kişi tespit edilererek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:40 sıralarında, onaylanmış liman olmayan bir yer olan Yeniereköy – Dipkarpaz arasında bulunan taşocakları mevkiindeki sahilden tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 2’si kadın, 2’si çocuk ve 14’ü erkek olmak üzere Suriye uyruklu toplam 18 kişi suçüstü tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı bölgede araçları ile bekleyen ve şüpheli olarak görülen iki tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kabine şekillendi
Kabine şekillendi
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18