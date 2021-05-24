Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Mesarya Örgütü toplu olarak istifa etti

Kurultay sonrası istifa depremlerinin yaşandığı YDP'de sular durulmuyor...
YDP Mesarya Örgütü Başkanı Aziz Parlak, 150 üye ile birlikte partiden toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu.
Parlak yaptığı açıklamada, Bertan Zaroğlu ile birlikte yürüyeceklerini dile getirdi.
Partiden istifa edenler arasında şu isimler yer aldı:
"Yeniden Doğuş Partisi Mesarya Örgütü Başkanı Aziz Parlak, Bülent Cintay, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Koç, Zafer İcitay, Mustafa Turan, Hıdır Nurali ve Gençlik Kolları Başkanı Senem Parlak."