Yeniden Doğuş Partisi Kurultay sonrası bölge istişare toplantılarına başladı.

Dün Karşıyakada düzenlenen yemekli toplantıda partiye katılan yeni üyeler ile bir araya gelen Genel Sekreter Enver Öztürk; "Bazıları YDP nin üzerindeki tozu alarak YDP yi yıkacaklarını zannediyorlar. Bu gafiller bilmez ki YDP kökü mazide olan koca bir çınardır. Yel kayadan ne koparırsa partiden istifa edenlerde bize o kadar zarar verebilir" dedi.

Öztürk sözlerine şöyle devam etti. Biz seçimlere hazırız. Ortağımız Nisan 2022 diyor. Muhalefet 2021 yılı içi diyor. Bize göre muhalefet ile anlaşarak Aralık 2021 tarihinde seçim yapmak en doğru olanıdır. Genel Başkanımız Türkiyeden döner dönmez bu konuyu netleştirmemiz gerekiyor. Hangi tarih olursa olsun buyurun gelin bir an evvel halka gidelim. El mi yaman bey mi yaman görelim" dedi.

Toplantıda söz alan Girne İlçe Başkanı Razaman Karal ise şu ifadelere yer verdi: “Siz iftira atmaya,hakaret etmeye devam edin biz büyümeye devam ediyoruz” dedi.Karal Yeniden Doğuş Partisi rüzgârı tüm KKTC’de eserken Girne de de bu rüzgâr fazlasıyla hissedilmektedir dedi.Karal her geçen gün hızla büyüdüklerini , partiye katılımların artarak devam ettiğini ve bundan ülkemizin geleceği adına çok memnun olduklarını ifade etti.Çalışmalarını arttırarak devam edeceklerini ifade eden Karal toplantıda partiye katılım gösteren 45 kişiye teşekkür ederek varlığınızla bizi daha da güçlendirdiniz dedi.

YDP MYK ve Parti Meclisi pazartesi akşam toplanıyor. Gündemde seçim tarihi de görüşülecek.