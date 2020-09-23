Yeniboğaziçi'nde olaylı gecenin sır perdesi aralanıyor

Salamis Kamping Tesisi'nde, belediye ile kamp alanı sakinleri arasında yükselen tansiyonun gecesinde, Belediye Başkanı Zurnacılar’ın da dahil olmak üzere 4 karavan yanarak kül oldu.

Yaşananlar üzerine Genç TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, yangının önce kendisinin karavanında başladığını ve bölgeye yayıldığını belirterek, “bazı yakıcı maddelerin döküldüğü bellidir, polis soruşturması gizlilikle yürütülüyor” dedi.

“SESLER YÜKSELDİ, KAPILARDA BİR TAKIM FAALİYETLER OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI…”

Yangın çıkmadan önce yaşananları, oradaki çalışanlarından aldığı rapor ışığında aktaran Zurnacılar, şöyle konuştu:

“Günün erken saatlerinde orada ciddi seslerin yükseldiği, kapılarda bir takım faaliyetler olduğu bana bildirildi. Kapıların kesilmeye başlandığı ardından da yangının başladığı yönünde bilgiler var. Ben o sıra evdeydim, sükunetin korunması yönünde telkinde bulundum.”

“YAKICI MADDE DÖKÜLDÜĞÜ BELLİ”

Alandaki karavanı yanan Zurnacılar, “Yanan evlerin üzerine yakıcı bir maddenin döküldüğü belli. Polis, soruşturmasını gizlilik içerisinde sürdürüyor. Bu konuda açıklama yapmamız pek doğru olmaz” dedi.

“KAMP-DER YETKİLİSİ ELİNDE İZMİRİLLO İLE GÖRÜLDÜ” İDDİASI…

Yangından kısa bir süre önce, bir KAMP-DER yetkilisinin elinde ‘izmirillo’ ile görüldüğünü iddia eden Zurnacılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz konusu şahıs, itfaiye araçlarının alana girmesi için izmirillo ile kapılardaki mühürleme zincirlerini kırdığını söyledi. Ancak baktık ki, sadece giriş kapısının değil; KAMP-DER’e ait çalışma ofisi ve dernek binası kapılarının da zincirleri kırılmış. Kırılan kilitlerin yangınla alakası yok. Bu noktada bir kasıt var.”

“YANGIN BENİM KARAVANIMDA BAŞLADI”

“Yangın benim karavanımda başladı, sonra diğer karavanlara sıçradı” diyen Zurnacılar, yaşananların kundaklama olabileceği üzerinde durulduğunu kaydetti.