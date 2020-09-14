Yeniboğaziçi Belediyesi'nden kamp alanı sakinlerine uyarı: Tesisten ayrılın

Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Salamis Kamping Tesisi alanında hafta içerisinde yapılacak olan yasal işlemlerden dolayı sürekli ikamet eden veya tesis içerisinde geçici olarak kalan vatandaşların kendilerine ait gıda, özel eşya ve araçlarını alıp tesisten ayrılmaları gerektiğini bildirdi.

Yeniboğaziçi Belediyesi'nden kamp alanı sakinlerine uyarı: Tesisten ayrılın
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Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Salamis Kamping Tesisi alanında hafta içerisinde yapılacak olan yasal işlemlerden dolayı sürekli ikamet eden veya tesis içerisinde geçici olarak kalan vatandaşların kendilerine ait gıda, özel eşya ve araçlarını alıp tesisten ayrılmaları gerektiğini bildirdi.

Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Salamis Kamping Tesisi alanında hafta içerisinde yapılacak olan yasal işlemlerden dolayı sürekli ikamet eden veya tesis içerisinde geçici olarak kalan vatandaşların kendilerine ait gıda, özel eşya ve araçlarını alıp tesisten ayrılmaları gerektiğini bildirdi.

İlgili yasaların belediyeye verdiği yetki ile yapılacak olan yasal işlemlerden sonra kimsenin tesise giremeyeceği, girilmeye çalışılması durumunda da gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

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