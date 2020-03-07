Yeni restleşme!

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Postası TV’de Ana Haber bültenine bağlanarak, Sağlık Bakanı Pilli’yi hedef aldı, “istediği programda, istediği zaman, istediği moderatörle gelsin… Ya bu adam görevden alınsın ya da istifa etsin. Yüreği varsa benim sorularımı yanıtlasın, yalanlasın” şeklinde konuştu.

“Sayın Pilli, tek duamız ülkemize Koronovirüs gelmeden sizin gitmiş olmanızdır” diyerek, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi istifaya çağıran Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Postası TV’de İrfan Batu’nun sunduğu Ana Haber bültenine telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.