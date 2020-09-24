Yeni Erenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak Testler İle İlgili Açıklama Yaptı

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak yaptığı açıklamada bölgede yapılan 73 testin negatif çıktığını duyurdu.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak Testler İle İlgili Açıklama Yaptı
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Başkan Emrah Yeşilırmak'ın Açıklamaları Şöyle;

Değerli bölge halkım, Dün bölgemizde tekrardan yapılan 73 Pcr testlerimizin tümü negatif sonuçlanmıştır. Yapılan testlerin bir kısmı daha önce temaslı olan vatandaşlarımız, diğer bir kısmı da işyerlerimizden rastgele ( random ) yapılmıştır. Rehavete kapılmadan Covid 19 mikrobu ile yaşamaya alışmak ZORUNDAYIZ. Yaptığımız denetimlerde vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uydukları görünmektedir. Bu yaşam tarzını tehlike ortadan kalkana kadar alışkanlık haline getirmemiz şart. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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