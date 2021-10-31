Yeni bir fotoğraf skandalına polis engeli

Türkiye’de bulunduğu bir sırada telefon üzerinden ulaştığı eski kız arkadaşına karşı "Şiddet Tehdidi, Cinsel Taciz ve Telefonda Tacizlik" suçlarını işleyen zanlı M.Ç ülkemize giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Algı Koşucu, olguları aktardı. Koşucu, huzurda bulunan zanlı M.Ç.’nin "Şiddet Tehdidi, Cinsel Taciz ve Telefonda Tacizlik" suçları ile ilgili olarak methaldar olduğunu belirtti.

“BENİMLE OLMAZSAN, SENİ YAŞATMAM”

Polis, zanlının 24 Ekim 2021 tarihinde yurtdışında bulunduğu bir sırada kullanımda bulundurduğu telefon hattından; daha önceden kıskançlık yüzünden tartıştığı kız arkadaşı M.K’yi telefonla arayarak adı edilene hitaben “Seni artık yaşatmam, sen görürsün; senin evine gidip elimdeki fotoğrafları ailene göstereceğim, okuldan kaydını sildireceksin. Benimle Elazığ’a geleceksin, gelmezsen oraya gelip sana tecavüz edeceğim. Benimle zorla evleneceksin ve senin hayatını mahvedeceğim. Benden her gün dayak yiyeceksin. Bana her gün hizmet edeceksin. Hiçbir yere çıkamayacaksın, bunları kabul etmezsen, ailene gider her şeyi anlatır ve gösteririm. Açık kıyafetlerini çöpe atacaksın, sonrasında da alıp giyersen seni daha da kötü yaparım, bana her dakika cevap vereceksin” demek suretiyle adı edilene karşı şiddet tehdidi, cinsel taciz ve telefonda taciz suçlarını işlediğini belirtti.

Polis, 25 Ekim 2021 tarihinde Güzelyurt Adli Şubeye gelen müştekinin zanlıdan şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, aynı gün Güzelyurt Muhaceret Şubesi’nden yapılan araştırmada zanlının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, bunun üzerine mahkemeden zanlının aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis, 27.10.2021 tarihinde zanlının KKTC'ye giriş yaptığı bilgisinin alınması üzerine zanlı polis tarafından Girne'de tespit edilerek derdest emri ışığında tutuklandığını anlattı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs Postası