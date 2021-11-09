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Yeni Bakanlar Kurulu ilk toplantısını yapıyor

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Yeni Bakanlar Kurulu ilk toplantısını yapıyor
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Yeni Bakanlar Kurulu ilk toplantısını yapıyor

İlk toplantısını gerçekleştiren Bakanlar Kurulunun sözcüsünün Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu olduğu açıklandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) hükümetini oluşturan Bakanlar Kurulu, bugün ilk toplantısını yapıyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 14.00’te başladı.

Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına fotoğraf ve görüntü alma imkanı verildi.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu oldu.

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