Yeni aşılar yolda

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 2 bin doz AstraZeneca aşısı, önümüzdeki hafta İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla KKTC’ye teslim edilecek. Ayrıca, söz konusu aşıların aktarıldığı gün 75 bin hızlı testin de KKTC’ye iletileceği teyit edildi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Komite eş Başkanı Leonidas Phylactou’nun Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Komite’nin Kıbrıs Türk eş Başkanı Cenk Soydan ve uzmanlarla cuma günü yapılan bir telekonferansta hızlı testlerle ilgili konuları görüştüklerini ve Kıbrıs Türk tarafının sorularını yanıtladıklarını söyledi. Phylactou, hızlı antijen testlerinin kullanımı, sıklığı ve türleri ile ilgili olarak gerekli tüm bilgileri sağladıklarını belirtti.

Phylactou, KHA'ya, Koronavirüs vakalarıyla yakın temasta olduğu düşünülen kişiler için, Koronavirüse yakalanan hastalar için moleküler testlerin (PCR) kullanımını ve ayrıca havalimanında yolcular için kullanımını ele aldıklarını söyledi. Phylactou, Kıbrıs Türk tarafının, kronik hastaların aşıları ile ilgili kategori bazında bilgi istediğini ve verildiğini belirtti.

Kaynak: Cyprus News Agency (CNA)