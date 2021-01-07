Yenal Senin'den UBP'ye gönderme: "Zamanında yaktığınız ateş, gün gelir sizi de yakar"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile UBP'ye göndermede bulundu.

Yenal Senin'den UBP'ye gönderme: "Zamanında yaktığınız ateş, gün gelir sizi de yakar"
banner23

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin, Başbakan Ersan Saner'in, Meclis Başkanlığı konusunda hükümet ortaklarının tutumunu etik bulmadığını söylemesini işaret etti, "Hükümetin büyük ortağı, diğer ortakların tutumunu etik bulmadığını deklare etti" diyerek, etik değerlere diğer koalisyonlarda uymayanların, bugün aynı şeyden muzdarip olduğunu deklare etmesini manidar bulduğunu aktardı.

"Zamanında yaktığınız bu ateş, gün gelir sizi de yakar" sözleriyle UBP'ye göndermede bulunan Senin, "Umarım bundan sonrası için her siyasi parti etik değerlere samimi şekilde dikkat eder de bu yaşanılanlar bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Senin'in paylaşımı şöyle:

"Hükümetin büyük ortağı, diğer ortakların tutumunu etik bulmadığını deklare etti. Etik değerlere diğer koalisyonlarda uymayanlar (partizanca istihdam, hükümet ortağına haber vermeden ülke için çok önemli konularda adım atma, imar planını tek taraflı engelleme vs. ) bugün aynı şeyden muzdarip olduğunu deklare etmesi manidardır. Zamanında yaktığınız bu ateş, gün gelir sizide yakar. Umarım bundan sonrası için her siyasi parti Etik değerlere samimi şekilde dikkat eder de bu yaşanılanlar bir daha yaşanmaz."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nden...
Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nden...
  1. Güney Kıbrıs

banner19

banner1

banner3

banner18