Yelkenli gemiyle kaçak mal çıkarırken suçüstü yakalandılar

Yenierenköy’de faaliyet gösteren Karpaz Gate Marina’dan yelkenli gemi ile binlerce kaçak mal çıkarmak isteyen 2 turist Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Karpaz Gate Marina’dan yelkenli gemi ile binlerce kaçak malı çıkarmak isteyen Kendal Çakar ve Hakan Azizoğlu isimli şahıslar 3 deniz mili açıkta Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Tutuklanan şahıslar “İhraç edilecek mallarla ilgili beyanda bulunmama” suçlaması ile haklarında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

YÜZLERCE İÇKİ VE BİNLERCE SİGARANIN YANINDA ÇOK SAYIDA EŞYA KAÇIRMAK İSTEDİLER

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Erdil Şumrut mahkemede verdiği şahadetinde, 14 Ekim 2021 tarihinde Yenierenköy’de bulunan Karpaz Gate Marina’da KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Kendal Çakar ve Hakan Azizoğlu’nun yelkenli bir yat ile 540 adet muhtelif markalarda alkollü içki, 3 bin 500 adet muhtelif markalarda sigara, 980 paket tütün, 2 adet bilgisayar monitörü, 80 kg çanta yapımında kullanılan aksesuar, 1 adet televizyon, 69 adet mont,12 kg hellim ve 6 şişe pekmezi görevli gümrük memuruna beyan etmeden limandan çıkış yaptıklarını açıkladı. Zanlıların Karpaz Gate Marina’nın 3 mil açığında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildiklerini belirten Şumrut, tüm malların emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını açıkladı.

Zanlıları 15 Ekim 2021 tarihinde İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk temin edildiğini belirten Şumrut, zanlıların hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 2 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.